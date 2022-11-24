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Украинская разведка заметила побег семей оккупационных чиновников и офицеров спецслужб из Крыма, - Юсов

24 ноября, 2022 четверг
12:22
война с Россией деоккупация Крыма

Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, отметил, что после деоккупации Херсона враг понимает, что нужно готовиться сначала к оборонным операциям, а затем к жестам "доброй воли"

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Андрей Юсов дал комментарий о подготовке противника к обороне в Крыму.

Враг готовится и строит фортификационные сооружения, как это мы видели ранее возле Херсона, также сейчас обустраивает не только левый берег реки Днепр на Херсонщине и оккупированные территории Украины, а также территории самой РФ, в частности Белгородской области. Силы обороны Украины продолжают владеть стратегической инициативой. После деоккупации Херсона враг понимает, что нужно готовиться сначала к оборонным операциям, а затем к жестам "доброй воли", - отметил представитель пресс-службы ГУР Министерства обороны Украины.

Андрей Юсов объяснил, что оборонные меры врага результата не изменят, если даже он совершит рвы с крокодилами и построит удивительные фортификационные сооружения образца начала XX века. То, что сейчас делает противник, напоминает фортификационные сооружения времен Первой мировой войны.

"Ведь время и ситуация изменились, сейчас другое вооружение, к тому же украинская армия – это современная армия в отличие от российской. Соответственно, россияне могут себя занимать чем угодно в этот период, но результата это изменит. Также следует заметить, что кроме строительства фортификационных сооружений, происходят и другие процессы в Крыму, например, бегство российских семей оккупационных чиновников или высокопоставленных офицеров, в частности спецслужб, то есть они готовятся к наступлению украинских сил, а не столько к обороне в политическом смысле, и к неизбежному освобождению оккупированных территорий, в частности и Крыма. ", – подчеркнул Юсов.

  • 19 ноября заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов спрогнозировал, что ВСУ могут возобновить контроль над Крымом уже до конца декабря 2022 года.
  • 23 ноября представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил, что российская армия активно готовится к обороне временно оккупированного ею Крыма, в частности, создает позиционные районы на севере Джанкойского района.

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Украина
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Крым
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Херсонщина
оккупированные территории
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