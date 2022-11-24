Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Андрей Юсов дал комментарий о подготовке противника к обороне в Крыму.



Враг готовится и строит фортификационные сооружения, как это мы видели ранее возле Херсона, также сейчас обустраивает не только левый берег реки Днепр на Херсонщине и оккупированные территории Украины, а также территории самой РФ, в частности Белгородской области. Силы обороны Украины продолжают владеть стратегической инициативой. После деоккупации Херсона враг понимает, что нужно готовиться сначала к оборонным операциям, а затем к жестам "доброй воли", - отметил представитель пресс-службы ГУР Министерства обороны Украины.



Андрей Юсов объяснил, что оборонные меры врага результата не изменят, если даже он совершит рвы с крокодилами и построит удивительные фортификационные сооружения образца начала XX века. То, что сейчас делает противник, напоминает фортификационные сооружения времен Первой мировой войны.



"Ведь время и ситуация изменились, сейчас другое вооружение, к тому же украинская армия – это современная армия в отличие от российской. Соответственно, россияне могут себя занимать чем угодно в этот период, но результата это изменит. Также следует заметить, что кроме строительства фортификационных сооружений, происходят и другие процессы в Крыму, например, бегство российских семей оккупационных чиновников или высокопоставленных офицеров, в частности спецслужб, то есть они готовятся к наступлению украинских сил, а не столько к обороне в политическом смысле, и к неизбежному освобождению оккупированных территорий, в частности и Крыма. ", – подчеркнул Юсов.

19 ноября заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов спрогнозировал, что ВСУ могут возобновить контроль над Крымом уже до конца декабря 2022 года.

23 ноября представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил, что российская армия активно готовится к обороне временно оккупированного ею Крыма, в частности, создает позиционные районы на севере Джанкойского района.

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