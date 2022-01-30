Украинская разведка вывезла из Киева секретные документы, - Washington Post

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Washington Post, передает Еспресо.TV.



Документы вывезли в безопасные места на западе страны, сообщили изданию на условиях анонимности украинские чиновники.



По оценке The Washington Post, это признак подготовки Киева к возможному российскому вторжению.



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При этом источник WP в американских властях заявил, что в настоящее время украинские власти не имеют единой согласованной позиции относительно возможной эскалации.



"Думаю, Зеленский и его политическая команда выходят из собственного набора приоритетов, которые не обязательно совпадают с приоритетами военных и разведки", - отметил собеседник газеты.



"Распространяется мнение, что США преувеличивают угрозу вторжения по политическим причинам", - сказал один из помощников Зеленского на условиях анонимности.



При этом в Белом доме это отрицают, пишет WP.





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