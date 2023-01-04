Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, если запускать малое количество не будет требуемого эффекта, поэтому россияне используют большое количество дронов для прорыва нашей системы ПВО.

"Почитайте комментарии представителей наших Воздушных сил по тактике применения беспилотников. Они очень подробно описывают. Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать пять-десять - не будет такого эффекта". И они пытаются как раз большим количеством запускать в том числе для прорыва нашей системы ПВО. Это подтверждают наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета", - сказал Скибицкий.

Он добавил, что если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, они просто могут прорвать систему ПВО в том районе.

Это могут быть разные высоты, разные направления – тоже для обхода противовоздушной обороны. Могут изменить район запуска. Сейчас они запускают дроны с российского побережья Азовского моря, а до этого они запускали из Крыма. Могут выбрать другое направление, на пути которого у нас есть меньше систем ПВО. Они будут пытаться прорваться к объектам", - отметил Скибицкий.

По его словам, россияне использовали 660 дронов-камикадзе, с 1750 о поставках которых они договорились с Ираном.

"У них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 "шахедов". По контракту предусмотрено 1750. Нужно время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз", - подытожил Скибицкий.

4 января Вадим Скибицкий пояснил, что заявления о том, что Россия скоро исчерпает запас высокоточных ракет, базируются на расчетах запасов врага и потому, что при массированных ударах используются около 80 ракет.

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