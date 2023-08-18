Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Кремловский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью РФ попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

"Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", - добавили в ГУР.

Также там просят украинцев присылать информацию о:

коллаборантов из местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);

так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций;

свидетельство фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Информацию можно отправлять через официальный бот.