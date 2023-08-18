Украинская разведка призвала жителей ВОТ предоставлять информацию о причастных к псевдовыборам
Главное управление разведки Украины обратилось к оставшимся на оккупированных территориях украинцам и призвало сообщать о псевдовыборах
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
"Кремловский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью РФ попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.
"Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", - добавили в ГУР.
Также там просят украинцев присылать информацию о:
- коллаборантов из местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);
- так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций;
- свидетельство фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.
Информацию можно отправлять через официальный бот.
- В оккупированный Мелитополя Запорожской области захватчики привозят "гастролеров" из России, вместо этого не выпускают из города местных жителей. По словам мэра, так террористы готовятся к так называемым выборам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 38.22
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное