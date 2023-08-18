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Украинская разведка призвала жителей ВОТ предоставлять информацию о причастных к псевдовыборам

18 августа, 2023 пятница
10:57
Война с Россией

Главное управление разведки Украины обратилось к оставшимся на оккупированных территориях украинцам и призвало сообщать о псевдовыборах

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Кремловский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью РФ попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

"Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", - добавили в ГУР.

Также там просят украинцев присылать информацию о:

  • коллаборантов из местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);
  • так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций;
  • свидетельство фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Информацию можно отправлять через официальный бот.

  • В оккупированный Мелитополя Запорожской области захватчики привозят "гастролеров" из России, вместо этого не выпускают из города местных жителей. По словам мэра, так террористы готовятся к так называемым выборам.
Общество
Украина
Россия
вибори
оккупированные территории
ГУР
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