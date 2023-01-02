Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводить двенадцатое главное управление министерства обороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов в оружие", - сказал Вадим Скибицкий.

Сообщается, что у ГУР есть опыт мониторинга и разведки стратегических учений именно ядерных сил, которые проводились с 2014 года и ранее.

"То есть мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР МО Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", - добавил представитель ГУР.

17 декабря 2022 года в ЦРУ заявили , что не видят никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего, своей риторикой РФ преследует цель запугивания Запада и Украины.

А Зеленский 12 декабря отметил , что Путин вряд ли применит ядерное оружие, потому что очень боится умереть.

Глава Кремля Владимир Путин продолжает использовать тезисы о повышенной ядерной

Украинский дипломат, бывший постоянный представитель Украины при ООН (2015—2019 годы), чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2020—2021 годы) Владимир Ельченко считает , что если Путин применит тактическое ядерное оружие, его физически уничтожат.