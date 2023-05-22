Украинская разведка подтвердила заявление Байдена о российских потерях в Бахмуте
Главное управление разведки подтвердило слова президента США Джо Байдена, заявившего, что Россия потеряла в Бахмуте более 100 тыс. военных
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Ну здесь никаких разногласий нет", - сказал он.
Юсов добавил, что есть только вопросы разницы того, как подаются данные. По его словам, есть подход, когда подают общие потери вместе с убитыми и ранеными. В то же время есть подход, когда ликвидированных и раненых представляют отдельно. Разница также существует и в периоде, за который представляются эти данные.
"В целом обычно происходит постоянный обмен информацией между Украиной и нашими партнерами, и между этими данными никаких разногласий нет. Потери российские под Бахмутом действительно колоссальны. Они совершенно не отвечают ни поставленным целям, ни полученным результатам", - подытожил представитель ГУР.
- 21 мая президент США Джо Байден заявил , что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тыс. человек.
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