Украинская разведка подтвердила заявление Байдена о российских потерях в Бахмуте

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Ну здесь никаких разногласий нет", - сказал он.

Юсов добавил, что есть только вопросы разницы того, как подаются данные. По его словам, есть подход, когда подают общие потери вместе с убитыми и ранеными. В то же время есть подход, когда ликвидированных и раненых представляют отдельно. Разница также существует и в периоде, за который представляются эти данные.

"В целом обычно происходит постоянный обмен информацией между Украиной и нашими партнерами, и между этими данными никаких разногласий нет. Потери российские под Бахмутом действительно колоссальны. Они совершенно не отвечают ни поставленным целям, ни полученным результатам", - подытожил представитель ГУР.