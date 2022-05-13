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Главная война с Россией Украинская разведка подтвердила, что РФ проводит скрытую мобилизацию

Украинская разведка подтвердила, что РФ проводит скрытую мобилизацию

13 мая, 2022 пятница
09:17
война с Россией

Глава Генерального управления разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов сообщил, что Россия начала проводить скрытую мобилизацию

Такие данные он сказал в эфире телемарафона, передает 24 канал.

"Я сейчас это подтверждаю - Россия проводит скрытую мобилизацию. Она идет двумя путями. Первый - фактические действия, которые и называются скрытой мобилизацией. А второе - это использование резервистов, у них это называется "БАРС" ("боевой армейский резерв страны", - ред.)", - подчеркнул он.

Буданов отметил, что руководство России очень активизировалось в этом плане.

Россия не решается проводить открытую мобилизацию, потому что, считает глава украинской разведки, в условиях наложенных экономических санкций, экономические удары будут более значительными, а населению будет трудно объяснить, зачем она нужна, ведь в официальных заявлениях руководство страны говорит, что "все идет хорошо" .

По его словам, резервисты врага привлекаются к выполнению боевых действий на краткосрочные контракты. В Украине даже есть пленные, которых привезли воевать именно по такой системе.

По данным разведки, в РФ начали задумываться над изменениями в законодательстве. Прежде всего, планируют сделать, чтобы призыв можно было объявлять не 2 раза в год, а в любое время. Кроме этого, хотят усилить ответственность за уклонение от прохождения военной службы.

  • Ранее информация о возможной мобилизации в РФ не раз фигурировала в материалах СМИ как прогноз. Впоследствии спикер президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в Кремле не планируют объявлять 9 мая всеобщую мобилизацию и войну Украине. Мобилизацию в РФ 9 мая не объявляли.

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Россия
война
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