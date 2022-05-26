Украинская разведка перехватила разговор оккупантов с подробностями расстрела работника Запорожской АЭС Сергея Швеца
Российские захватчики в ходе телефонного разговора обсуждали попытку убийства работника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Украинская разведка получила детали преступления рашистов
Об этом информирует Главное управление разведки МО Украины .
"Сотрудники карательного отряда рашистов сначала выясняют личные данные Швеца. Затем приказывают найти его на рабочем месте. Когда выясняется, что он покинул станцию после окончания смены, отправляют группу к месту жительства", - говорится в сообщении.
Оккупант Ловец отчитывается, что нашли Сергея Швеца дома: "Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но он не выживет. У него несколько пулевых ранений".
- Напомним, расстрел работника АЭС Сергея Швеца произошел 23 мая. С многочисленными пулевыми ранениями господин Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара и сейчас борется за жизнь.
- 24 мая российские ставленники заявили, что считают виновным Сергея Швеца в покушении на самозванного "мэра" Энергодара. Покушение на российского ставленника Андрея Шевчика произошло 22 мая.
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