Об этом информирует Главное управление разведки МО Украины .

"Сотрудники карательного отряда рашистов сначала выясняют личные данные Швеца. Затем приказывают найти его на рабочем месте. Когда выясняется, что он покинул станцию после окончания смены, отправляют группу к месту жительства", - говорится в сообщении.

Оккупант Ловец отчитывается, что нашли Сергея Швеца дома: "Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но он не выживет. У него несколько пулевых ранений".

Напомним, расстрел работника АЭС Сергея Швеца произошел 23 мая. С многочисленными пулевыми ранениями господин Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара и сейчас борется за жизнь.

24 мая российские ставленники заявили, что считают виновным Сергея Швеца в покушении на самозванного "мэра" Энергодара. Покушение на российского ставленника Андрея Шевчика произошло 22 мая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb