Украинская разведка опубликовала еще один список военных РФ, причастных к геноциду на Киевщине
Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало еще один список военнослужащих Росгвардии. Именно они совершали геноцид украинцев в Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.
"ГУР МО Украины получило список военнослужащих Управления Росгвардии по Хабаровскому краю, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области", – говорится в сообщении.
В разведке пообещали, что каждый из преступников ответит за содеянное.
Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа, можно ознакомиться по ссылке. Перечень содержит: Ф.И.О., воинскую часть, звание, должность, номера мобильного и спутникового телефонов.
- Ранее сообщалось, что СБУ удалось установить поименные списки российских военных, причастных к зверствам в Буче и других городах Киевщины.
- Российское издание опубликовало кадры, свидетельствующие об убийствах мирных граждан в Буче оккупационными войсками РФ.
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