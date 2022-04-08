Украинская разведка опубликовала еще один список военных РФ, причастных к геноциду на Киевщине

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих Управления Росгвардии по Хабаровскому краю, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области", – говорится в сообщении.

В разведке пообещали, что каждый из преступников ответит за содеянное.

Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа, можно ознакомиться по ссылке. Перечень содержит: Ф.И.О., воинскую часть, звание, должность, номера мобильного и спутникового телефонов.

Ранее сообщалось, что СБУ удалось установить поименные списки российских военных, причастных к зверствам в Буче и других городах Киевщины.

Российское издание опубликовало кадры, свидетельствующие об убийствах мирных граждан в Буче оккупационными войсками РФ.

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