Украинская разведка обнародовала список военных преступников РФ, убивающих мирных украинцев

Список обнародовал Главное управление разведки Минобороны Украины.



По данным разведки, к нанесению ракетных ударов ракетами "Калибр" морского базирования привлекались не только граждане РФ, но и предатели, продавшиеся в 2014 году во время оккупации Крыма.



Кто выпускал ракеты по мирным украинцам:

с фрегата "Адмирал Эссен" – капитан 2 ранга Смирнов Александр;

с малого ракетного корабля "Грайворон" – капитан 3 ранга Козаков Глеб;

с подводной лодки "Новороссийск" – капитан 3 ранга Шведа Игорь;

с подлодки "Великий Новгород" – капитан 2 ранга Михайлов Сергей;

с подводной лодки "Ростов-на-Дону" – капитан 3 ранга Александр Александров;

по фрегату "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – капитан 1 ранга Крохмаль Игр;

по фрегату "Адмирал флота Касатонов" – капитан 2 ранга Рябоштан Алексей;

патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" – капитан 3 ранга Тугарин Егор;

патрульный корабль "Василий Быков" – капитан 3 ранга Козьяков Виталий.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что российские войска решили начать массированные обстрелы населенных пунктов Украины, в частности Харькова, Мариуполя и Чернигова - они прибегают к тактике, ранее применявшейся во время войн в Сирии и Чечне.