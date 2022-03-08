Украинская разведка обнародовала список военных преступников РФ, убивающих мирных украинцев
Украинская разведка обнародовала список преступников военно-морского флота РФ, участвующих в войне против Украины и убивающих мирных жителей
Список обнародовал Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, к нанесению ракетных ударов ракетами "Калибр" морского базирования привлекались не только граждане РФ, но и предатели, продавшиеся в 2014 году во время оккупации Крыма.
Кто выпускал ракеты по мирным украинцам:
- с фрегата "Адмирал Эссен" – капитан 2 ранга Смирнов Александр;
- с малого ракетного корабля "Грайворон" – капитан 3 ранга Козаков Глеб;
- с подводной лодки "Новороссийск" – капитан 3 ранга Шведа Игорь;
- с подлодки "Великий Новгород" – капитан 2 ранга Михайлов Сергей;
- с подводной лодки "Ростов-на-Дону" – капитан 3 ранга Александр Александров;
- по фрегату "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – капитан 1 ранга Крохмаль Игр;
- по фрегату "Адмирал флота Касатонов" – капитан 2 ранга Рябоштан Алексей;
- патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" – капитан 3 ранга Тугарин Егор;
- патрульный корабль "Василий Быков" – капитан 3 ранга Козьяков Виталий.
- Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что российские войска решили начать массированные обстрелы населенных пунктов Украины, в частности Харькова, Мариуполя и Чернигова - они прибегают к тактике, ранее применявшейся во время войн в Сирии и Чечне.
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