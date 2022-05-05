Украинская разведка обнародовала список оккупантов, которых РФ будет награждать отличиями для ветеранов Второй мировой
В канун 9 мая в России 68 оккупантов наградят наградами для участников Второй мировой войны
Об этом в телеграмме сообщила украинская разведка.
"Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры Украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцирующейся в городе Белогорске, награждают медалями" Суворова", "За отвагу" и орденами "Мужества" - отметили в разведке.
Медаль Жукова вручают ветеранам Второй мировой, НКВД, советской армии, пережившим блокаду.
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"Медали "За отвагу" и ордена "Мужества" оккупанты, видимо, заслужили "подвиги" во время мародерства, краж бытовой техники и нижнего белья украинцев", - отметили в ГУР Минобороны.
Украинская разведка обнародовала список военных преступников, которым будут вручены эти награды.
- У Путина заявили, что 9 мая "парада Победы" во временно оккупированных Донецке и Луганске не будет .
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