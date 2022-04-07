Украинская разведка обнародовала список оккупантов из Хабаровска, совершивших военные преступления в Киевской области
ГУР Минобороны опубликовало список росгвардейцев из Хабаровска, совершивших военные преступления в Киевской области
Об этом сообщило ГУР Минобороны .
"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 748 отдельного батальона оперативного назначения росгвардии (в/ч 6912) г. Хабаровск, совершающих военные преступления против народа Украины в Киевской области!" – отметили в разведке.
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