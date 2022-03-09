Украинская разведка обнародовала список летчиков РФ, которые готовятся бомбить города Украины

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.



"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины обнародует список летного состава стратегической авиации Воздушно-космических сил России, который планируется к перемещению на аэродромы Республики Беларусь для осуществления ракетно-бомбовых ударов по украинским городам. Гарантируем, что вы вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", - подчеркнули в разведке.



В списке есть имена командиров самолетов ТУ-160 22 гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии. Бомбардировать украинские города также должны 121 тяжелый бомбардировочный авиационный полк, 184 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (Энгельс) (в боевом составе Ту-95МС) и 182 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 75715, Украинка).



Полный список командиров полков и лётчиков можно найти на сайте Главного управления разведки Минобороны.

Напомним, украинская разведка обнародовала список преступников военно-морского флота РФ, участвующих в войне против Украины и убивающих мирных жителей.