Украинская разведка обнародовала список командования зенитно-ракетного полка РФ, воюющего на Донецком направлении

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны по телеграммам.

"Военная разведка Украины обнародует список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, действующей на Донецком направлении и напоминающей, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины, привлечены к ответственности". говорится в сообщении.

Список размещен на сайте ГУР Минобороны .

Кроме того, разведчики сообщили, что в Донецкой области кафиры пытались сдать на металлолом собственные комплектующие в комплекс ПВО.

"Чтобы не попасть на передовые позиции, командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Захватчики сняли с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов", - сообщает ГУР.

Однако россиян, как всегда, подвела жадность, отмечают разведчики.

"В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемницей, которая тут же сообщила о "бизнесменах" в так называемом МГБ ДНР", - говорится в сообщении.

Теперь российское командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты - "бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой", добавили в ГУР.

Напомним, по состоянию на утро 14 июня кафиры штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города.