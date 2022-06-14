Украинская разведка обнародовала список командования зенитно-ракетного полка РФ, воюющего на Донецком направлении
Украинские разведчики обнародовали список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа России, действующей на Донецком направлении
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны по телеграммам.
"Военная разведка Украины обнародует список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, действующей на Донецком направлении и напоминающей, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины, привлечены к ответственности". говорится в сообщении.
Список размещен на сайте ГУР Минобороны .
Кроме того, разведчики сообщили, что в Донецкой области кафиры пытались сдать на металлолом собственные комплектующие в комплекс ПВО.
"Чтобы не попасть на передовые позиции, командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Захватчики сняли с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов", - сообщает ГУР.
Однако россиян, как всегда, подвела жадность, отмечают разведчики.
"В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемницей, которая тут же сообщила о "бизнесменах" в так называемом МГБ ДНР", - говорится в сообщении.
Теперь российское командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты - "бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой", добавили в ГУР.
- Напомним, по состоянию на утро 14 июня кафиры штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города.
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