Украинская разведка обнародовала список бурят, воюющих против Украины
ГУР Минобороны обнародовало список военных батальонно-тактической группы из Бурятии, воюющих против Украины
Об этом сообщило ГУР Минобороны .
"ГУР МО Украины получило список личного состава батальонно-тактической группы 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647) г. Кяхта Республики Бурятия, совершающих военные преступления против народа Украины", - отметили в разведке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное