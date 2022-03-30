Украинская разведка обнародовала список 1327 военных ГРУ РФ, воюющих против Украины

Об этом сообщило ГУР Минобороны .



"Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, совершающих военные преступления против народа Украины", - отметили в разведке.



В ГУР подчеркнули, что ни один "центр" не подготовит оккупантов "к гневу, который вас ждет не только от нашего подразделения, но и от всего народа Украины".



Список опубликован в PDF-формате и содержит ФИО, фото каждого кафиров, скан-копии их водительских удостоверений, подразделения, должности, воинские звания.

Напомним, 26 марта ГУР Минобороны обнародовала список бурят , воюющих против Украины.

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