Об этом сообщили в ведомстве.



По данным разведки, именно военнослужащие 64-й ОМСБр непосредственно участвовали в совершении военных преступлений против мирного украинского народа – убийств и изнасилований.

"Каждый украинец должен знать их имена. За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - отметили в ведомстве.



Разведчики обнародовали имена, звания, даты рождения, паспортные данные и адреса военных.



Полный список военных можно найти по ссылке.

Украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских захватчиков. В то же время в освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских людей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

Впоследствии экс-министр внутренних дел Арсен Аваков в воскресенье, 3 апреля 2022 года, выложил в свободный доступ материалы полицейской хроники из освобожденных украинскими силами населенных пунктов Бучанского района Киевской области.

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