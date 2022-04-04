Украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к зверствам в Буче
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список имен военнослужащих 64-й ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в Буче
Об этом сообщили в ведомстве.
По данным разведки, именно военнослужащие 64-й ОМСБр непосредственно участвовали в совершении военных преступлений против мирного украинского народа – убийств и изнасилований.
"Каждый украинец должен знать их имена. За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - отметили в ведомстве.
Разведчики обнародовали имена, звания, даты рождения, паспортные данные и адреса военных.
Полный список военных можно найти по ссылке.
- Украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских захватчиков. В то же время в освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских людей.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.
- Впоследствии экс-министр внутренних дел Арсен Аваков в воскресенье, 3 апреля 2022 года, выложил в свободный доступ материалы полицейской хроники из освобожденных украинскими силами населенных пунктов Бучанского района Киевской области.
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