Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

ГУР сообщает, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против Украины.

Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый министр обороны "ДНР", объявленный Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

ГУР также отмечает, что СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.

15 октября активист-волонтер Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, теннисист Сергей Стаховский и военный Валерий Маркус пообещали $50 тыс. тому, кто возьмет в плен террориста-пропагандиста Игоря Гиркина.

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