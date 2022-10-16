Украинская разведка обещает $100 000 за пленного Гиркина
Украинская разведка обещает $100 000 за передачу в плен бывшего "министра обороны ДНР", российского террориста Игоря Стрелка Гиркина
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
ГУР сообщает, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против Украины.
Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый министр обороны "ДНР", объявленный Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.
ГУР также отмечает, что СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.
- 15 октября активист-волонтер Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, теннисист Сергей Стаховский и военный Валерий Маркус пообещали $50 тыс. тому, кто возьмет в плен террориста-пропагандиста Игоря Гиркина.
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