Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Украинская разведка не фиксировала снабжение Китаем оружия для России

Украинская разведка не фиксировала снабжение Китаем оружия для России

20 мартa, 2023 понедельник
22:14
война с Россией китай

По состоянию на 20 марта Главное управление разведки Украины не может подтвердить факт снабжения Китаем оружия для РФ

Об этом рассказал в телемарафоне представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Об оружии (от Китая для России, – ред.) пока речь не идет, таких фактов не зафиксировано. Понятно, что когда мы говорим о сегодняшнем визите китайского лидера в так называемую Российскую Федерацию, это визит сильной страны, сильного регионального международного лидера в страну и к режиму, который терпит геополитическое поражение и находится в тупике - экономическом, внешнеполитическом и во всех планах", – заявил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Китай как прагматичный геополитический игрок будет усиливать позиции в регионе и РФ, защищая собственные экономические, а также другие национальные интересы.

"Россия все меньше будет становиться субъектом, все больше становится зависимой от других игроков. А режим Путина и дальше будет ослабевать", – добавил Юсов.

По словам Юсова, Москва получает дроны, которые можно купить на AliExpress и товары гражданского назначения с нужными оккупантами микросхемами и чипами. Что касается снабжения Китаем винтовок или бронежилетов - информация проверяется, однако факты сотрудничества не зафиксированы.

Ежемесячно РФ в пределах скрытой мобилизации приобщает примерно 20 тыс. призывников.

"Этот процесс (мобилизации, – ред.) продолжается. И в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия", – сказал Юсов.

В разведке подчеркнули, что только мобилизовать людей недостаточно, их нужно еще научить, а тренировочной базы в РФ мало, поэтому используют Беларусь.

Напомним, в понедельник, 20 марта, в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным. Неформальная встреча длилась 4,5 часа и завершилась около 20 часов по киевскому времени. После этого глава Китая покинул Кремль.

  • Ранее издание Financial Times сообщило, что после встречи с Путиным Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей в РФ.
  • МИД Украины заявил, что следит за визитом Си Цзиньпина в РФ и рассчитывает на использование Пекином своего влияния на оккупантов для прекращения войны.
  • Белый дом заявил, что США также внимательно следят за визитом Си Цзиньпина в Москву и призвал китайского лидера провести разговор с Владимиром Зеленским .
  • Ранее издание Financial Times сообщило, что после встречи с Путиным Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей в РФ.
  • МИД Украины заявил, что следит за визитом Си Цзиньпина в РФ и рассчитывает на использование Пекином своего влияния на оккупантов для прекращения войны.
  • Белый дом заявил, что США также внимательно следят за визитом Си Цзиньпина в Москву и призвал китайского лидера провести разговор с Владимиром Зеленским .
Россия
Китай
мобилизация
ГУР
Читайте также:
Києво-Печерська Лавра
19 мартa, 2023 воскресенье
Монахи Московского патриархата получили инструкции на случай принудительного выселения из Лавры, - СМИ
18 мартa, 2023 суббота
В ГУР узнали, как отреагировали "башни" Кремля на решение об аресте Путина
Автор Антин Борковский
19 мартa, 2023 воскресенье
Си Цзиньпин едет в Россию, чтобы подготовить Путина к украинскому контрнаступлению, - Пионтковский
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.28
    Покупка 38.28
    Продажа 39.06
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
20 мартa
23:13
Российские оккупанты снесли уже около 300 многоэтажек в Мариуполе
23:06
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по поводу ордера МКС на арест Путина, – Bloomberg
22:57
Обновлено
Взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", которые везли по железной дороге, - разведка
22:42
протести в Ірані
Причастны к грубому подавлению протестов в Иране: Великобритания расширила санкционный список
22:07
Эксклюзив
18 громад в Сумской области находятся под постоянными обстрелами, - политолог Бобиренко
22:06
Визит Си Цьзиньпина в Москву свидетельствует о намерении предоставить "дипломатическое прикрытие" преступлениям РФ, – Блинкен
21:55
Обзор
Путин в Мариуполе, Си в Москве, а США дают Украине дополнительные $350 млн на вооружение. Мировые СМИ об Украине 20 марта
21:30
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украине нужно более 500 тыс. снарядов калибра 155-мм ежемесячно. Колонка Сергея Згурца
21:24
В Николаевской области за полчаса сбили два российских дрона Supercam S350
21:11
ЕС и международные доноры выделят €7 млрд Турции и Сирии на преодоление последствий землетрясений
20:53
Обновлено
Лечение воинов, усиление обороноспособности, формула мира: Зеленский побеседовал с главами правительств Нидерландов, Ирландии и Австрии
20:32
Восемь танков Leopard 2 от Норвегии прибыли в Украину
20:31
Обзор
Победные новости 390-го дня войны: миллион снарядов для ВСУ, Путин в изоляции до смерти и новая помощь от США
20:18
Обновлено
В Москве завершилась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина, длившаяся 4,5 часа
20:05
OPINION
Ониксовый Медведев против "убогого" МКС
19:46
В Украине погиб чешский доброволец
19:46
нефть
Страны G7 сообщили ЕС, что не заинтересованы пересматривать потолок цен на российскую нефть, - Bloomberg
19:44
Эксклюзив
Оккупанты обстреляли центр Авдеевки из танка, погибла женщина, - руководитель ВГА Барабаш
19:36
BankID
НБУ получил награду Central Banking Awards за развитие BankID
19:15
Стратегический шаг, приближающий нашу победу: Кулеба о решении ЕС о предоставлении 1 млн боеприпасов
19:03
В Кению прибыло первое судно с 30 тыс. тонн украинского зерна
19:01
Оккупанты терпят огромные потери и обустраивают все больше фронтовых госпиталей, - Генштаб
18:39
ООН
ООН подтвердила гибель 8317 гражданских за время полномасштабной агрессии РФ
18:30
Учитывая вызванную агрессией РФ опасность: Молдова рассматривает прекращение соглашения с ТРК "Мир", созданной странами СНГ
18:27
Эксклюзив
Юлия Клименко
О ратификации Украиной Римского статута речь пока не идет из-за рисков для военных, - нардеп Клименко
18:16
Министерство культуры Люксембурга передало 1,3 млн грн для поддержки украинских художников
18:10
Эксклюзив
Си Цзиньпин будет склонять Путина прекратить активную фазу боевых действий, - политэксперт Клочок
18:04
OPINION
Чего ждать от Си Цзиньпина в Москве
18:03
Кабмин
В Раду внесли кандидатуры министров образования, стратегической промышленности и цифровой трансформации
17:57
Венгрия
Венгрия отказалась участвовать в проекте ЕС по приобретению 1 млн боеприпасов для Украины
17:51
США и Украина
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн
17:17
Иран
ЕС расширил и продлил санкции против Ирана за нарушение прав человека
17:04
Рада разрешила военным без высшего образования, но с боевым опытом быть офицерами
16:52
БМП Marder уже на пути в Украину, – министр обороны Германии
16:43
PR
Черток
Феликс Черток — предприниматель, инвестирующий в проекты, которые помогают обществу
16:41
Оккупанты принудительно эвакуируют жителей города в Херсонской области для пропагандистских сюжетов
16:40
Эксклюзив
F-16
Пилоты США могут присоединиться к боевым действиям в рядах иностранного легиона, - военный эксперт Свитан
16:39
Присоединяйтесь к Еспресо, Украина победит!
16:32
Обновлено
Главы МИД Евросоюза утвердили план поставки боеприпасов в Украину
16:25
Вблизи Киева сбили вражеский беспилотник, - КМВА
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV