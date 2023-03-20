Об этом рассказал в телемарафоне представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Об оружии (от Китая для России, – ред.) пока речь не идет, таких фактов не зафиксировано. Понятно, что когда мы говорим о сегодняшнем визите китайского лидера в так называемую Российскую Федерацию, это визит сильной страны, сильного регионального международного лидера в страну и к режиму, который терпит геополитическое поражение и находится в тупике - экономическом, внешнеполитическом и во всех планах", – заявил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Китай как прагматичный геополитический игрок будет усиливать позиции в регионе и РФ, защищая собственные экономические, а также другие национальные интересы.

"Россия все меньше будет становиться субъектом, все больше становится зависимой от других игроков. А режим Путина и дальше будет ослабевать", – добавил Юсов.

По словам Юсова, Москва получает дроны, которые можно купить на AliExpress и товары гражданского назначения с нужными оккупантами микросхемами и чипами. Что касается снабжения Китаем винтовок или бронежилетов - информация проверяется, однако факты сотрудничества не зафиксированы.

Ежемесячно РФ в пределах скрытой мобилизации приобщает примерно 20 тыс. призывников.

"Этот процесс (мобилизации, – ред.) продолжается. И в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия", – сказал Юсов.

В разведке подчеркнули, что только мобилизовать людей недостаточно, их нужно еще научить, а тренировочной базы в РФ мало, поэтому используют Беларусь.

Напомним, в понедельник, 20 марта, в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным. Неформальная встреча длилась 4,5 часа и завершилась около 20 часов по киевскому времени. После этого глава Китая покинул Кремль.

Ранее издание Financial Times сообщило, что после встречи с Путиным Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей в РФ.

МИД Украины заявил, что следит за визитом Си Цзиньпина в РФ и рассчитывает на использование Пекином своего влияния на оккупантов для прекращения войны.

Белый дом заявил, что США также внимательно следят за визитом Си Цзиньпина в Москву и призвал китайского лидера провести разговор с Владимиром Зеленским .