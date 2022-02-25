Украинская ПВО за сутки уничтожила более 15 российских летательных аппаратов

Об этом сообщает "Укринформ" .



“В 5 утра воздушные войска агрессора нанесли массированные ракетно-бомбовые удары по украинским городам и военным объектам Вооруженных сил Украины. Первыми эти удары приняли на себя воздушные силы ВСУ. Система ПВО устойчиво выдержала эти первые удары противника, главными мишенями которых явились объекты военной инфраструктуры, военные аэродромы, радиолокационные станции, склады и прочее. Однако авиация Воздушных сил успешно вышла из-под удара противника и в течение суток нанесла сокрушительные потери врагу”, - сказал в видеообращении спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.



По его словам, в воздушном бою с украинским СУ-27 противник потерял 2 истребителя СУ-30 СМ.



“Также бомбардировщики СУ-24 М, разведчики СУ-24 МР и штурмовики СУ-25 украинской военной авиации несколько раз наносили мощные ракетно-бомбовые удары в районе аэродрома Гостомель и вернулись без потерь. Там под Киевом противник высадил из нескольких десятков боевых вертолетов десант, чтобы захватить плацдарм в окрестностях нашей столицы", - отметил он.



Игнат добавил, что за сутки 25 февраля системой противовоздушной обороны Украины уничтожили более 15 летательных аппаратов врага, десятки крылатых ракет "Калибр", а также ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер".



"Окончательная информация еще уточняется", - сказал он.



Игнат добавил, что Воздушные силы понесли болезненные потери.

Напомним, 23 февраля сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке. 23 февраля около 16:00 официальные страницы Кабмина, Верховной Рады, МИД и Закарпатской ОГА перестали быть доступными для пересмотра.

23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

Украинские войска просят граждан рассказывать о перемещении войск РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия потеряла за первые сутки нового вторжения 30 танков, 130 БМП, 5 самолетов и 6 вертолетов.