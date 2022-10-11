Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 11 октября.

"Не преуспевая, враг наносит ракетные удары и активно применяет ударные БпЛА для поражения критической инфраструктуры и густонаселенных городов нашей страны. Противник не способен остановить успешное контрнаступление Сил обороны на Харьковском и Херсонском направлениях, поэтому пытается запугать и посеять панику среди населения Украины", - говорится в сообщении.

Мобилизация и перебрасывание противником резервов также не позволяют преодолеть сопротивление защитников и защитниц Украины, отмечают в Генштабе.

В течение предыдущих суток оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

73 воздушных цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Украины на разных направлениях, из них - 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов .

В результате массированного ракетного удара за 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. Погибли и ранены мирные граждане Украины.

Угроза нанесения врагом ракетных ударов по критической инфраструктуре и мирным кварталам остается.

Также оккупанты не оставляют попыток удержать временно захваченные территории, обстреливают позиции украинских войск, сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий подразделений Сил обороны, пытаются вести наступательные действия по отдельным направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать поддержку Российской Федерации в войне против Украины, предоставляя РФ возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины.

"На указанных направлениях подразделения Сил обороны Украины контролируют ситуацию, признаки формирования наступательных группировок на территории Республики Беларусь и передвижение войск, по состоянию на 06:00 11 октября текущего года, не наблюдается", - говорится в сообщении.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области на Слобожанском направлении – из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелеча, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщева, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка

– из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелеча, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщева, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григоровка

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григоровка на Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Одрадовка

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не совершал. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Времевка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Темировка и Красное.

На Южнобужском направлении противник усилил обстрелы из танков и артиллерии разных типов. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Высшетарасовка, Новокиевка, Правдино, Мирное, Терновые Поды, Любомировка, Широкое, Киселевка, Красная Долина, Благодативка, Давыдов Брид и Новая Каменка.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

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