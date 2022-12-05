Украинская ПВО в понедельник сбила более 60 российских ракет
В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 производились из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.
Также страна-агрессор нанесла удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота.
Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны. В общей сложности украинские силы сбили более 60 вражеских ракет.
- Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры.
- В правительстве сообщили , что враги попали в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях
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