Украинская ПВО уничтожила два вражеских беспилотника

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.

Силы и средства воздушного командования "Восток" успешно уничтожили все две воздушные цели в пределах Харьковской области.