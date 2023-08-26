Украинская ПВО уничтожила два вражеских беспилотника
Вечером 25 августа, российские террористы применили два ударных беспилотника Shahed-136/131 по Харьковской области. Силы ПВО уничтожили все вражеские объекты
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
"Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.
Силы и средства воздушного командования "Восток" успешно уничтожили все две воздушные цели в пределах Харьковской области.
- Вечером пятницы, 25 августа, российские террористы запустили "шахеды" в направлении Днепропетровской и Харьковской областей.
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