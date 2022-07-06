Украинская ПВО уничтожила 9 крылатых ракет за 5 июля
За сутки, 5 июля, украинская ПВО уничтожила 9 крылатых ракет РФ
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
К 9 уничтоженным крылатым ракетам присоединилась работа украинской ударной авиации, которая ликвидировала 2 склада боеприпасов и 20 единиц техники.
"По Украине нанесены ракетные удары с акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". В 4:00 шесть из семи ракет уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" на Днепропетровщине. Около 20:00, в бой вступает воздушное командование "Запад". Сбиты три крылатых ракеты. Их уничтожают расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного ЗРК, еще 1 крылатую ракету ликвидировал пилот украинского истребителя", - говорится в отчете.
Также были уничтожены два взводных опорных пункта российских кафиров и живая сила врага.
- 5 июля оккупанты обстреляли Хмельнитчину: один человек травмирован, погибших нет.
- Украинские артиллеристы вместе с операторами Сил специальных операций уничтожили несколько единиц реактивных систем залпового огня "Ураган".
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