Украинская ПВО уничтожила 9 крылатых ракет за 5 июля

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

К 9 уничтоженным крылатым ракетам присоединилась работа украинской ударной авиации, которая ликвидировала 2 склада боеприпасов и 20 единиц техники.

"По Украине нанесены ракетные удары с акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". В 4:00 шесть из семи ракет уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" на Днепропетровщине. Около 20:00, в бой вступает воздушное командование "Запад". Сбиты три крылатых ракеты. Их уничтожают расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного ЗРК, еще 1 крылатую ракету ликвидировал пилот украинского истребителя", - говорится в отчете.

Также были уничтожены два взводных опорных пункта российских кафиров и живая сила врага.

5 июля оккупанты обстреляли Хмельнитчину: один человек травмирован, погибших нет.

Украинские артиллеристы вместе с операторами Сил специальных операций уничтожили несколько единиц реактивных систем залпового огня "Ураган".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb