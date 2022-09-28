Об этом сообщили в Воздушных силах СЗУ.

"Во время ракетного удара российских истребителей Су-35 применено пять управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность" типа Х-59 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка "Восток" сбили четыре из них", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Воздушных силах, одну ракету удалось сбить в Запорожской области, еще три – в Днепропетровской области: одну – в Криворожском районе и две – в районе населенного пункта Синельниково.

Вечером 28 сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке.

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