Украинская ПВО уничтожила 3 разведывательные дроны РФ на юге
В воскресенье, 1 октября, Силы ПВО сбили три российских разведывательных беспилотника "Мерлин-ВР" в Николаевской и Херсонской областях
Об этом сообщают Силы обороны юга.
"1 октября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены российские разведывательные БПЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противовоздушная оборона уничтожила:
- 2 дрона в Николаевской области;
- один в Херсонской области.
Фото: Силы обороны юга
- В ночь на воскресенье, 1 октября, Воздушные силы вместе с ПВО уничтожили в небе над Украиной 16 из 30 выпущенных российских "шахедов".
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