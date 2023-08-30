Украинская ПВО уничтожила 28 ракет и 15 беспилотников во время ночной атаки противника
В ночь с 29 на 30 августа украинские силы ПВО уничтожили в небе над Украиной 43 воздушных цели: 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Отмечается, что всего было зафиксировано 44 вражеских цели:
- 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.
- 16 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 по южному и северному направлениям (Приморско-Ахтарск, Курск).
По данным Залужного, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.
Силы обороны юга Украины отметили , что над Николаевщиной было уничтожено 3 вражеских дрона, а над Кировоградщиной - 2.
"8 ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны и Морской охраны над морем в Одесской области. Попаданий и разрушений не допущено", - добавили в сообщении
- В ночь с 29 на 30 августа российские террористы запустили ударные БПЛА и крылатые ракеты для обстрелов Украины. В результате падения обломков в Киеве два человека погибли, еще трое получили повреждения. В Житомирской области повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Больше об атаке читайте здесь.
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