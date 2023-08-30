Украинская ПВО уничтожила 28 ракет и 15 беспилотников во время ночной атаки противника

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отмечается, что всего было зафиксировано 44 вражеских цели:

28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.

16 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 по южному и северному направлениям (Приморско-Ахтарск, Курск).

По данным Залужного, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Силы обороны юга Украины отметили , что над Николаевщиной было уничтожено 3 вражеских дрона, а над Кировоградщиной - 2.

"8 ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны и Морской охраны над морем в Одесской области. Попаданий и разрушений не допущено", - добавили в сообщении