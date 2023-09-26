Украинская ПВО уничтожила 26 из 38 "шахедов" во время ночной атаки РФ
В ночь на 26 сентября российские террористы запустили по территории Украины 38 ударных беспилотников типа Shahed-136/131: силы ПВО уничтожили 26 вражеских целей
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления: российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БПЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для отражения удара применялась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
- Ночью 26 сентября российская армия в очередной раз атаковала Украину "шахедами". В Одесской области есть попадание в припортовую инфраструктуру, пострадали два человека, повреждены 30 грузовиков.
- Утром того же дня взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. Российская армия попала по зданию одного из местных предприятий.
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