Украинская ПВО уничтожила 26 из 38 "шахедов" во время ночной атаки РФ

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления: российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БПЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для отражения удара применялась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.