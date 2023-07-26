Украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты в Винницкой области

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"Около 13:00 26 июля 2023 года противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Также там отмечают, что, вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки.

По данным Воздушных сил, в пространство Украины ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Обе цели были сбиты в Винницкой области.

Также в пресс-службе предупреждают, что по состоянию на 17:00 в воздухе находятся стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Вражеские самолеты двигаются в район пусков – Каспийское море. Примерное время выхода на пусковые рубежи 17.00.