Украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты в Винницкой области
Украинские Силы ПВО в среду, 26 июля, уничтожили в небе над Виннитчиной две крылатые ракеты "Калибр". Россияне, вероятно, запустили их с подводной лодки
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
"Около 13:00 26 июля 2023 года противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Также там отмечают, что, вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки.
По данным Воздушных сил, в пространство Украины ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Обе цели были сбиты в Винницкой области.
Также в пресс-службе предупреждают, что по состоянию на 17:00 в воздухе находятся стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Вражеские самолеты двигаются в район пусков – Каспийское море. Примерное время выхода на пусковые рубежи 17.00.
- В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 25 июля объявляли воздушную тревогу , на подступах к столице работала ПВО, которая сбила все "шахеды", однако на Житомирщине и Черкасской области есть попадания.
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