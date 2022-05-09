Украинская ПВО уничтожила 10 воздушных целей россиян в сутки
Противовоздушная оборона Украины 8 мая уничтожила 10 целей россиян: 7 беспилотников и 3 крылатые ракеты
Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ в Facebook .
Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:
- 7 беспилотников (ОТР);
- 3 крылатые ракеты.
"Противовоздушной обороной ПС Поражены 5 беспилотных летательных аппаратов: 4 "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатых ракеты. Еще две "Орлан-10" уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск", - говорится в сообщении.
Там добавили, что ударная авиация наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступление на отдельных направлениях.
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