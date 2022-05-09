Украинская ПВО уничтожила 10 воздушных целей россиян в сутки

Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ в Facebook .

Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:

7 беспилотников (ОТР);

3 крылатые ракеты.

"Противовоздушной обороной ПС Поражены 5 беспилотных летательных аппаратов: 4 "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатых ракеты. Еще две "Орлан-10" уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Там добавили, что ударная авиация наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступление на отдельных направлениях.