Украинская ПВО сбивает уже около 80% российских ракет, - Згурец
ВСУ сбили 60 российских ракет из 70 во время последней атаки РФ и выходят на показатель около 80% уничтоженных ракет, запущенных по Украине
Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
По его словам, об увеличении плотности ПВО ВСУ свидетельствует возможность ВСУ использовать зенитные самоходные установки Gepard, переданные Германией. Сергей Згурец добавил, что сейчас идет война между средствами нападения и защиты, в которой Украина демонстрирует возможность сбивать все больше и больше российских ракет.
"Мы выходим на показатель 80% ракет, которые запускает противник. Последние пуски - 70 ракет, из которых 60 сбито. Чрезвычайно высокий показатель. Я думаю, что это как раз отражает общую картину и статистику в противостоянии России и Украины в этой противовоздушной войне" , – подчеркнул он.
- 6 декабря россияне нанесли 10 ракетных ударов по Украине.
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