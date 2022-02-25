Украинская ПВО сбила вражеский летательный аппарат в Киеве: горит жилой дом, ранены три человека
Украинская ПВО сбила российский летательный аппарат в Киеве, на место происшествия выехали спасатели
Об этом сообщил советник главы МИДа Антон Геращенко.
В МВД сообщили, что вражеский летательный аппарат был сбит украинским ПВО и упал в Дарницком районе у дома по адресу ул. Кошица 7а.
По информации ГСЧС, огонь вспыхнул около 04:20 в результате попадания ВНП в многоэтажный жилой дом, состоящий из двух секций: первая секция - 10-этажная: попадание на уровне 1-2 этажа; вторая секция - 16-этажная: попадание на уровне 8-9 этажей). Также есть угроза разрушения здания.
Спасатели привлекли 11 единиц техники.
ГСЧС получает от жителей сообщение о взрывах на территории микрорайонов Березняки, Осокорки, Троещина.
Сухопутные войска ВСУ сообщили, что РФ обстреляла мирные районы Киева.
"Украинская ПВО не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" в столицу", - объяснили военные.
Они призвали граждан сохранять спокойствие, помогать друг другу, получать информацию только из официальных источников, а по возможности - становиться в ряды ТрО.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по предварительным данным, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.
Скорые везут людей в больницы.
На месте работают все аварийно-спасательные службы.
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