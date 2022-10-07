Украинская ПВО сбила три иранских дрона Shahed-136 на Юге
Силы ПВО вечером 7 октября сбили три российских дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136"
Об этом сообщил в телеграмме советник главы Одесской ОВ Сергей Братчук.
"На юге Украины силами ПВО сбиты три российских дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136", – написал он.
По информации Братчука, россияне атаковали дронами Одесщину и Николаевщину. В одном из местных одесских телеграм-каналов добавили, что все дроны вроде бы следовали за траекторией на Очаков, Рыбаковку и Коблево.
Затем в телеграм-канале Одесского городского совета добавили, что российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе "Shahed-136" Одесщину и Николаевщину с 20:00 до 21:30.
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- Впервые Вооруженные Силы Украины сбили иранский дальнобойный БПЛА-камикадзе Shahed-136 вблизи Купянска. Об этом сообщили 13 сентября. А уже 23 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
- 26 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО уничтожило все три беспилотника
- А 6 октября в Генштабе сообщили, что Вооруженные Силы Украины уничтожили 60% из 86 единиц дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия уже запустила по Украине.
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