Украинская ПВО сбила три иранских дрона Shahed-136 на Юге

Об этом сообщил в телеграмме советник главы Одесской ОВ Сергей Братчук.

"На юге Украины силами ПВО сбиты три российских дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136", – написал он.

По информации Братчука, россияне атаковали дронами Одесщину и Николаевщину. В одном из местных одесских телеграм-каналов добавили, что все дроны вроде бы следовали за траекторией на Очаков, Рыбаковку и Коблево.

Затем в телеграм-канале Одесского городского совета добавили, что российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе "Shahed-136" Одесщину и Николаевщину с 20:00 до 21:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия начала активно применять иранские дроны-камикадзе в войне против Украины. Колонка Сергея Згурца

Впервые Вооруженные Силы Украины сбили иранский дальнобойный БПЛА-камикадзе Shahed-136 вблизи Купянска. Об этом сообщили 13 сентября. А уже 23 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

26 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО уничтожило все три беспилотника

А 6 октября в Генштабе сообщили, что Вооруженные Силы Украины уничтожили 60% из 86 единиц дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия уже запустила по Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb