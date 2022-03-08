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Украинская ПВО сбила российскую ракету под Киевом. Ее обломки вызвали пожар на складах
Над селом Калиновка Киевской области противовоздушная оборона украинских Вооруженных сил сбила вражескую крылатую ракету "Калибр". Ее обломки упали на Таможенный склад, из-за чего начался пожар
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV ."В 15:49 в с. Калиновка Броварского района (Киевская область, - ред.) в результате обстрела произошло разрушение двух складских зданий с последующим возгоранием на площади 2 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 6 человек и 1 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении .
В то же время, по словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, украинское ПВО сбило очередную крылатую ракету "Калибр" над селом Калиновка Броварского района. И именно из-за того, что обломки ракеты упали на Таможенный склад, начался пожар.
- Напомним, в Николаевской области оккупанты расстреляли воспитательниц детдома, по меньшей мере трое погибших.
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