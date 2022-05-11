Об этом сообщил Одесский горсовет в телеграмме .

"По Одесщине нанесен очередной ракетный удар. Из вражеского самолета выпущена крылатая ракета, которая над морем точно сбита силами ПВО", - говорится в сообщении.

11 мая в Запорожье подразделения ПВО сбили российскую ракету, и она взорвалась над инфраструктурным объектом.

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