Украинская ПВО сбила российскую ракету и два беспилотника "Орлан-10"

Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Так, за сутки украинская авиация нанесла по врагу 17 ударов. Из них 11 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники. Еще три – по взводным опорным пунктам, а еще три – по позициям ПВО россиян.

Кроме того, в одном из направлений украинская противовоздушная оборона сбила управляемую ракету Х-59. На другом направлении уничтожили два беспилотника "Орлан-10".

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки ударили по четырем районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов. Впечатлили также два состава боеприпасов, зенитную ракетную установку и еще шесть важных военных объектов российских захватчиков.

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