Украинская ПВО сбила российский вертолет

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За текущие сутки, 23 сентября, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по россиянам. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 4 позиций зенитных ракетных комплексов.

"Ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огненное поражение по объектам противника, потери живой силы и техники захватчиков уточняются. Наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили вертолет оккупантов", - добавили в ВСУ.

23 сентября оккупационные власти запретили выезд местных из большинства населенных пунктов , временно находящихся под их контролем.

С начала суток, 23 сентября, российский противник нанес 1 ракетный и 2 авиационных удара, совершил более 15 обстрелов с РСЗО по территории Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb