Украинская ПВО сбила российский вертолет
В пятницу, 23 сентября, силы украинского ПВО сбили очередной российский вертолет
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
За текущие сутки, 23 сентября, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по россиянам. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 4 позиций зенитных ракетных комплексов.
"Ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огненное поражение по объектам противника, потери живой силы и техники захватчиков уточняются. Наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили вертолет оккупантов", - добавили в ВСУ.
- 23 сентября оккупационные власти запретили выезд местных из большинства населенных пунктов , временно находящихся под их контролем.
- С начала суток, 23 сентября, российский противник нанес 1 ракетный и 2 авиационных удара, совершил более 15 обстрелов с РСЗО по территории Украины.
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