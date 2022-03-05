Украинская ПВО сбила российский беспилотник

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.



"Специалисты ПВО одной из бригад оперативного командования "Север" обезвредили вражеский российский БПЛА, который фиксировал информацию для врага. Верьте в своих защитников! Они - сверхмощные!!!! Север выстоит", - говорится в сообщении.