Украинская ПВО сбила российский беспилотник
Специалисты Противовоздушной обороны одной из бригад обезвредили российский БПЛА
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
"Специалисты ПВО одной из бригад оперативного командования "Север" обезвредили вражеский российский БПЛА, который фиксировал информацию для врага. Верьте в своих защитников! Они - сверхмощные!!!! Север выстоит", - говорится в сообщении.
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