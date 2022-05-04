Украинская ПВО сбила ракету над поселком в Броварском районе Киевщины: в результате падения обломков есть возгорание кустарника
В Киевской области вблизи поселка Требухов Броварского района упали остатки ракеты, сбитой украинским ПВО
Об этом сообщил мэр Броваров Иван Сапожко и глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
"Имеем обновленную информацию о прилете в Требухове. После успешного срабатывания ПВО остатки ракеты упали в поле близ с.Требухов. Дома не повреждены. Пострадавших нет", - написал Сапожко.
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