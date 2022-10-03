Украинская ПВО сбила над Днепропетровщиной ракету российских оккупантов
Противовоздушная оборона ВСУ сбила над Кривым Рогом Днепропетровской области оккупационную ракету армии РФ
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
Вечером 3 октября российские оккупанты выпустили ракеты в сторону Днепропетровщины.
"Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", - написал Резниченко.
Воздушная тревога началась в 17:32 и завершилась в 18:02. В настоящее время в области снова предупреждают об опасности авиаударов.
- Авиация ВСУ за сутки сбила вражеские штурмовик и вертолет, поразила 14 мест сосредоточения техники РФ, опорные пункты и ЗРК.
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