Украинская ПВО сбила над Днепропетровщиной ракету российских оккупантов

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

Вечером 3 октября российские оккупанты выпустили ракеты в сторону Днепропетровщины.

"Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", - написал Резниченко.

Воздушная тревога началась в 17:32 и завершилась в 18:02. В настоящее время в области снова предупреждают об опасности авиаударов.

Авиация ВСУ за сутки сбила вражеские штурмовик и вертолет, поразила 14 мест сосредоточения техники РФ, опорные пункты и ЗРК.