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Война с Россией: хроника
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Украинская ПВО сбила два российских самолета над Киевом

7 мартa, 2022 понедельник
21:32
война с Россией

Украинская ПВО сбила над Киевом вражеский самолет. В окрестностях города в воздушном бою сбили еще один российский самолет

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в facebook .

"ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", - отметил он.

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