Украинская ПВО сбила два российских самолета над Киевом

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в facebook .



"ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", - отметил он.



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