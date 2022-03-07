Украинская ПВО сбила два российских самолета над Киевом
Украинская ПВО сбила над Киевом вражеский самолет. В окрестностях города в воздушном бою сбили еще один российский самолет
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в facebook .
"ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", - отметил он.
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