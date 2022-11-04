Украинская ПВО сбила два "калибра" россиян на Юге

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

"4 ноября, около 16:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину с акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что одну крылатую ракету сбили над Херсонщиной, а другую над Николаевщиной.

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