Украинская ПВО сбила два "калибра" россиян на Юге
Две крылатые ракеты "Калибр" сбили 4 ноября силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг"
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".
"4 ноября, около 16:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину с акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
В командовании уточнили, что одну крылатую ракету сбили над Херсонщиной, а другую над Николаевщиной.
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