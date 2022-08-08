Украинская ПВО сбила четыре российских ракеты "Калибр"
8 августа противовоздушная оборона Украины сбила четыре российские ракеты "Калибр", которые рашисты выпустили из Черного моря
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ .
"Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных сил сбиты все цели", - говорится в сообщении.
Три ракеты сбили в центральной Украине, еще одну – над Одесской областью.
"Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три - ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр", - добавили в пресс-службе.
- 8 августа в Уманском районе Черкасской области противовоздушная оборона сбила российскую ракету. Пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.
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