Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ .

"Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных сил сбиты все цели", - говорится в сообщении.

Три ракеты сбили в центральной Украине, еще одну – над Одесской областью.

"Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три - ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр", - добавили в пресс-службе.

8 августа в Уманском районе Черкасской области противовоздушная оборона сбила российскую ракету. Пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

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