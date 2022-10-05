Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"К вечеру двумя ракетами С-300 нанес ракетный удар по Березнеговатской общине Николаевщины, без потерь. Полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня выпустил по Очакову, имея целью повреждение портовой инфраструктуры. Пострадавших нет", - пострадавших нет.

В сутки, 4 октября, украинская авиация нанесла 7 ударов по российским позициям. Подразделения ПВО уничтожили 3 беспилотных разведчика "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского.

Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовцы, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.

За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.

За сутки на южном фронте ВСУ убили 31 рашиста и уничтожили 8 танков.

Российские оккупанты в отдельных районах Юга Украины осуществляют перегруппировку, пытаются подтягивать резервы, а иногда оставляют позиции, чтобы отойти на безопасное расстояние от контрнаступления ВСУ.

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