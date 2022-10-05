Украинская ПВО сбила 3 российских беспилотника и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24
За сутки, 4 октября, украинская ПВО сбила 3 российских беспилотника и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 над Югом
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"К вечеру двумя ракетами С-300 нанес ракетный удар по Березнеговатской общине Николаевщины, без потерь. Полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня выпустил по Очакову, имея целью повреждение портовой инфраструктуры. Пострадавших нет", - пострадавших нет.
В сутки, 4 октября, украинская авиация нанесла 7 ударов по российским позициям. Подразделения ПВО уничтожили 3 беспилотных разведчика "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского.
- Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовцы, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.
- За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.
- За сутки на южном фронте ВСУ убили 31 рашиста и уничтожили 8 танков.
- Российские оккупанты в отдельных районах Юга Украины осуществляют перегруппировку, пытаются подтягивать резервы, а иногда оставляют позиции, чтобы отойти на безопасное расстояние от контрнаступления ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.95
-
EUR
Покупка 38.7Продажа 39.96
- Актуальное
- Важное