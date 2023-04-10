Украинская ПВО сбила 2 вражеских дрона на Харьковщине
В ночь с 9 на 10 апреля украинские воины уничтожили 2 беспилотника, которые запустили российские военные по Харьковской области
Об этом отчитывается Воздушное командование "Восток".
По предварительным данным, ВСУ удалось сбить дрон-камикадзе и разведывательный беспилотник.
"Ночью нашей ПВО в Харьковской области уничтожены 2 вражеских БПЛА, вероятно Шахед-136 и Гранат-4. Держим строй!" – говорится в сообщении.
- За 9 апреля Россия потеряла в Украине 670 военных, 11 дронов и танк.
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