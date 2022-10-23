Украинская ПВО сбила 2 российский вертолет за сутки
За сутки, 22 октября украинская ПВО сбила 2 российских вертолетов "Ка-52"
Об этом сообщает официальный telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
"Уже 2 "Аллигатора" за сутки. Охота продолжается. 22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один российский ударный вертолет Ка-52", - пишут в ВСУ.
- В субботу, 22 октября, украинская артиллерия ударила по пункту управления россиян на оккупированной территории, а ПВО сбила российский вертолет.
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