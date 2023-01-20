Украинская ПВО сбила 2 российских беспилотника

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

ПВО надежно сработало во второй половине дня на южном и восточном направлении.

"Сбиты два российских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10"", - пишут в Воздушных силах.

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