Украинская ПВО сбила 2 российских беспилотника
В пятницу, 20 января, украинская ПВО ликвидировала 2 российских БПЛА
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
ПВО надежно сработало во второй половине дня на южном и восточном направлении.
"Сбиты два российских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10"", - пишут в Воздушных силах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.15Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное