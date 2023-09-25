Украинская ПВО сбила 19 "шахедов" и 11 "калибров" во время ночной атаки на юге
Ночью враг направил по Одесщине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс", а также 12 "калибров" со сложными траекториями движения по различным областям.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
По данным военных, российские террористы снова атаковали юг страны. Ночью враг направил по Одесщине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.
Кроме того, для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю рашисты привлекли подлодку из новороссийской бухты.
Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 19 "шахедов" и 11 "калибров". По 1 "калибру" – над Николаевщиной и Кировоградщиной, а большинство – в небе над Одесщиной.
- В ночь на 25 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды", "калибры" и "ониксы" по территории Украины. О последствиях ночной атаки на Одесщину читайте здесь.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное