Украинская ПВО сбила 19 "шахедов" и 11 "калибров" во время ночной атаки на юге

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

По данным военных, российские террористы снова атаковали юг страны. Ночью враг направил по Одесщине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.

Кроме того, для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю рашисты привлекли подлодку из новороссийской бухты.

Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 19 "шахедов" и 11 "калибров". По 1 "калибру" – над Николаевщиной и Кировоградщиной, а большинство – в небе над Одесщиной.