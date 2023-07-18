Украинская ПВО ночью уничтожила 6 "калибров" и 31 "шахед"
В ночь на 18 июля силы украинской противовоздушной обороны сбили над Одесской, Николаевской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровщиной 31 "шахед" и уничтожили 6 "калибров"
Об этом отчитываются Воздушные силы ВСУ в телеграмме .
В общей сложности противник атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed. Пуски "калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", "шахеды" – из района полигона Чауда (Крым).
"Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть "калибров", 31 вражеский ударный дрон Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА", - говорится в сообщении.
"Калибры" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге - в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо сообщила: "В течение ночи враг коварно атаковал юг. Атака была достаточно предсказуемой, понимая, как россияне обычно реагируют на свои неудачи".
Гуменюк заявляла, что в начале ночи враг атаковал с использованием большого количества ударных дронов для того, чтобы выведать и истощить ПВО, 21 дрон был уничтожен в небе над Одесщиной, они летели из акватории Черного моря. Спикер оперативного командования "Юг" полковник Назаров у себя в telegram сообщал о 4 сбитых дронах над Николаевщиной.
Наталья Гуменюк добавляла, что после атаки дронами российская армия запустила ракеты.
"Все 6 "калибров", которые были выпущены врагом из Черного моря, были уничтожены ПВО, но к сожалению, взрывными волнами и обломками была повреждена портовая инфраструктура и несколько частных дворов в Одессе. Есть один раненый человек - это пожилой мужчина, в дом которого упал обломок ракеты", - говорила она.
- 18 июля ночью на юге и востоке Украины произошла ночная воздушная атака : в Одесской, Николаевской области есть повреждения, попадания и пострадавший.
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