Украинская ПВО ночью над Днепропетровщиной уничтожила 3 вражеских ракеты
Ночью 28 октября российские террористы пытались атаковать территорию Украины. В то же время силы ПВО уничтожили 3 вражеские ракеты над Днепропетровской областью
Об этом сообщили в воздушных силах.
"Около часа ночи 28 сентября 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", - говорится в сообщении.
Отмечаются, что пуски производились из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма.
В Воздушных силах заметили, что силы ПВО уничтожили 3 вражеских ракета, однако 4-я тоже не достигла своей цели.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил , что 4 ракета взорвалась в воздухе над Криворожским районом.
Фото: Николай Лукашук
Сначала об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили в небе над областью 3 российские ракеты. Спасибо защитникам неба, уберегшим Днепропетровщину. Классная работа", - говорится в сообщении.
Кроме этого, россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкому обществу Никопольского района. Там россияне выпустили по селам полдесятка снарядов.
- В ночь на 28 октября Россия нанесла ракетный удар по южной и центральной Украине. В Днепре были слышны звуки взрывов.
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