Украинская ПВО ночью над Днепропетровщиной уничтожила 3 вражеских ракеты

Об этом сообщили в воздушных силах.

"Около часа ночи 28 сентября 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", - говорится в сообщении.

Отмечаются, что пуски производились из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма.

В Воздушных силах заметили, что силы ПВО уничтожили 3 вражеских ракета, однако 4-я тоже не достигла своей цели.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил , что 4 ракета взорвалась в воздухе над Криворожским районом.

Фото: Николай Лукашук

Сначала об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили в небе над областью 3 российские ракеты. Спасибо защитникам неба, уберегшим Днепропетровщину. Классная работа", - говорится в сообщении.

Кроме этого, россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкому обществу Никопольского района. Там россияне выпустили по селам полдесятка снарядов.